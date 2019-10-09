Разбился в день рождения: под Волгоградом произошла страшная авария

В городе Михайловка Волгоградской области произошла жуткая авария. В ночь на 9 октября водитель ВАЗ-2106 на полной скорости врезался в дерево, передает телеканал "360".
В машине находились пять человек. Водитель и три пассажира погибли на месте от полученных травм. Еще один пассажир был экстренно госпитализирован. Подробности его состояния не раскрываются.
Как сообщает "Комсомольская правда", молодой человек, находившийся за рулем, получил права всего два месяца назад. Он ехал вместе с двумя сестрами и двумя друзьями, одному из которых исполнилось в этот день 19 лет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств трагедии.
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