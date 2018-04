Жуткие фото с места массовой гибели детей в аварии

Трагедия произошла в 50 километрах от города Горакхпур. В момент столкновения водитель автобуса Tata Magic со школьниками попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд. Дети ехали из Сивана в Горакхпур.

В этот момент он столкнулся с поездом, который ехал на полном ходу. В результате ДТП погибли 13 детей. Еще восемь ребят получили ранения разной степени тяжести, передает телеканал NDTV.

По неподтвержденным данным, во время аварии водитель автобуса слушал музыку в наушниках. Он скончался на месте, сообщает издание The Times of India. Власти штата Уттар-Прадеш распорядились оказать помощь семьям погибших. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

#SpotVisuals: 11 school students dead after the vehicle they were travelling in collided with a train at an unmanned crossing in Kushinagar. pic.twitter.com/k49UvEcEaT