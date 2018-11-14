В Екатеринбурге водитель внедорожника специально давил людей
Как полагает следствие, 50-летний водитель внедорожника Honda CR-V сбивал людей на тротуаре намеренно. Его действия "не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией", передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
В результате аварии 36-летний мужчина, ставший первой жертвой неадекватного водителя, получил открытый перелом голени и закрытые переломы плеча и предплечья. На записи камеры видеорегистратора другого участника движения видно, что прохожий пытался отскочить от несущегося автомобиля и его задело по касательной. От удара несчастного отбросило в сторону крыльца.
У 29-летней женщины оказался сломан позвоночник. У ее двухлетнего сына – открытая черепно-мозговая травма. Врачи прооперировали мальчика, он находится в коме в крайне тяжелом состоянии.
Отмечается, что беспредельщик, устроивший кровавое ДТП в центре Екатеринбурга, уже попадал в серьезную аварию в феврале 2018 года. Тогда это сошло ему с рук, передает портал newizv.ru. Обстоятельства произошедшего не разглашаются, однако известно, что тогда у автомобиля был разбит весь капот.
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