В Екатеринбурге водитель внедорожника специально давил людей

Днем 14 ноября на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта в Екатеринбурге внедорожник Honda CR-V на огромной скорости вылетел на тротуар, где сбил 29-летнюю женщину и двухлетнего ребенка в коляске. До этого под колеса нарушителя попал другой случайный прохожий, 36-летний мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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