Под Екатеринбургом разбился свадебный кортеж
Инцидент произошел 7 июля 2017 года примерно в 16:30 по местному времени, передает URA.RU. По данным регионального управления ГИБДД, автомобилист не справился с управлением на дороге и угодил в кювет. "У одного из пассажиров этой машины перелом ключицы, он сидел на переднем сиденье рядом с водителем. Мужчину госпитализировали", – рассказала представитель ведомства Евгения Бушмакина.
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