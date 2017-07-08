Под Екатеринбургом разбился свадебный кортеж

Одна из машин свадебного кортежа улетела в кювет в Свердловской области на дороге Асбест – Малышева. В Сети уже появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел 7 июля 2017 года примерно в 16:30 по местному времени, передает URA.RU. По данным регионального управления ГИБДД, автомобилист не справился с управлением на дороге и угодил в кювет. "У одного из пассажиров этой машины перелом ключицы, он сидел на переднем сиденье рядом с водителем. Мужчину госпитализировали", – рассказала представитель ведомства Евгения Бушмакина.