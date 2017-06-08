Последствия страшной аварии под Москвой попали на видео

В ночь на 8 июня на 27-м километре Новорязанского шоссе в Московской области произошло лобовое столкновение Mercedes и грузовика, передает РЕН ТВ. Сообщается, что большегруз выехал на встречную полосу. Легковушка превратилась в груду металла.

Последствия страшного ДТП сняли на видео. По факту произошедшего проводится проверка.