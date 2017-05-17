В Москве поймали угонщиков экскаватора

Сотрудники правоохранительных органов столицы предотвратили угон экскаватора. Присвоить себе машину пытались 34-летний житель Воронежской области и его 29-летний знакомый.

"Полицейские обратили внимание на экскаватор, находившийся на территории одной из строек. Ковш машины совершал странные манипуляции. В кабине сидел мужчина, еще один стоял рядом и пытался сориентировать первого", – сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве. Злоумышленники хотели скрыться, но их поймали, передает РИА ФАН. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело.

