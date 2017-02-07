Мэрию Москвы обвинили в обмане водителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что столичные власти допустили ошибку при расчете тарифа на эвакуацию автомобилей. В Следственный комитет был отправлен запрос с требованием организовать по данному факту "доследственную проверку".

Проверка тарифов была организована первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству Вячеславом Лысаковым. В результате эксперты ФАС пришли к выводу, что столичные власти значительно завысили стоимость эвакуации автомобиля, которая может достигать семи тысяч рублей, сообщает "Коммерсантъ".

В ведомстве установили, что при расчете тарифов мэрия Москвы допустила ряд ошибок. В частности, указывается, что были неправильно учтены численность задействованных во время эвакуации сотрудников, их режим работы и среднестатистический оклад. В ФАС уверены, что часть этих пунктов необходимо исключить из расчетов.

При этом антимонопольная служба не обладает полномочиями, чтобы обязать мэрию изменить цены. В департаменте экономической политики Москвы отрицают наличие ошибки в расчетах.

Однако Лысаков уже обратился в Следственный комитет с просьбой организовать "доследственную проверку" результатов, полученных ФАС. Известно, что ранее депутат просил Генпрокуратуру "принудить правительство Москвы" изменить тарифы. "По моим оценкам, цены на перемещение машин в Москве должны быть минимум вдвое ниже", – заявил Лысаков.