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Нетрезвым водителям пустят кровь
При этом допустимая норма содержания алкоголя не может превышать 0,3 промилле на литр крови. По словам экспертов, проводить медицинское освидетельствование по-прежнему будут сотрудники наркологических диспансеров, а не инспекторы ГИБДД.
В законопроекте МВД речь идет именно о медосвидетельствовании, которое проводят медицинские работники. Ведь стоит разграничивать две похожие друг на друга статьи – "Освидетельствование алкогольного или наркотического опьянения" и "Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения".
"Я против любых исследований на дороге. Если инспектор считает, что водитель пьян – он должен направить его на обследование. Медицинское освидетельствование должно быть всесторонним и полным, нельзя ограничиваться только алкотестером", – цитирует вице-президента движения автомобилистов России Леонида Ольшанского сетевое издание M24.ru. Он подчеркнул, что "эта трубочка" меняет цвет даже при приеме некоторых лекарств.
В свою очередь полковник милиции в отставке Евгений Черноусов говорит, что сотрудники ГИБДД могут только воспользоваться алкотестером и направить водителя на медосвидетельствование. Однако результаты теста не имеют доказательного значения.
Поэтому он считает, что инициатива МВД о том, чтобы брать у водителей, подозреваемых в нетрезвом нахождении за рулем, – "это жизненная необходимость". Черноусов подчеркнул, что доказательством для материалов как уголовного, так и административного дел, является проведенное исследование взятых образцов мочи или крови.
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