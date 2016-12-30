"ЕР" предложила МВД ужесточить контроль за междугородными пассажирскими перевозками в новогодние праздники
В Подмосковье шоссе завалило икрой после ДТП
Автомобилисты сняли последствия аварии на видео. На опубликованных кадрах видно, как практические все шоссе оказалось заваленным икрой.
По предварительны данным, груз деликатеса предназначался москвичам и гостям столицы. Ролик с места происшествия публикует Life.ru.
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