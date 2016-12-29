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Самые красивые машины уходящего года

Фото: maserati.com
В Сети опубликован рейтинг из семи самых красивых автомобилей уходящего года. В топ-7 вошли такие марки машин, как Maserati, Bugatti и другие.
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Maserati Levante

Впервые эта модель Maserati была представлена на Женевском автосалоне. Дизайнеры решили создать новый уникальный дизайн с оглядкой на спортивные автомобили Maserati прошлых поколений.

Автомобиль получил трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 350 лошадиных сил. Максимальная скорость машины – 245 километров в час, при этом до 100 километров в час Levante разгоняется за 6,3 секунды.


AMG GT Roadster и AMG GT C Roadster

Фото: mercedes-benz.com

Эти две модели от Mercedes впервые показали на Парижском автошоу. У обеих машин – агрессивный дизайн, обшитый эксклюзивный кожей салон, а также складная мягкая крышка с электроприводом.

Технические характеристики этих авто также впечатляют. GT Roadster получил четырехлитровый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами мощностью в 470 лошадиных сил. Максимальная скорость этих автомобилей – 302 километра в час, до сотни они разгоняются за четыре секунды.


Mercedes-Maybach S 650

Фото: mercedes-benz.com

Дебют модели Mercedes-Maybach S 650 состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе. Этот автомобиль стал первым кабриолетом в линейке Mercedes-Maybach. Всего будет выпущено 300 машин S 650, каждая из них обойдется покупателю в 300 тысяч евро.

Новый Mercedes-Maybach оснащен шестилитровым мотором V12 с системой битурбо мощностью 630 лошадиных сил. Максимальная скорость этого авто достигает 250 километров в час, но до сотни S 650 разгоняется за 4,1 секунды.


Lamborghini Centenario Roadster

Фото: lamborghini.com

Эксклюзивная модель Roadster была впервые представлена на Женевском автосалоне, хотя изначально Lamborghini и вовсе отказались от участия в этом шоу. Создание автомобиля за 2,5 миллиона долларов приурочено к юбилею со дня рождения основателя компании Ферруччо Ламборгини.

У Roadster – 6,5-литровый мотор V12 мощностью 770 лошадиных сил. При таких характеристиках машина разгоняется до 350 километров в час. До сотни она разгоняется всего за три секунды.


Lexus LC

Фото: lexus.ru

Новую модель Lexus LC 500 презентовали в Детройте. Прообразом этого автомобиля стал концептLF-LC 2012 года. Четыре года назад дизайн казался японскому производителю слишком смелым, однако в 2016 году такой автомобиль все же пустили в производство.

У Lexus LC – пятилитровый бензиновый двигатель V8 мощностью 467 лошадиных сил. Его максимальная скорость – 270 километров в час, а разгон до 96 километров в час по документации составляет "менее 4,5 секунды".

 

Aston Martin DB11

Фото: astonmartin.ru

Новая модель от Aston Marin – спортивное купе, впервые представленное на Женевском автосалоне. Над дизайном автомобиля производители поработали особенно тщательно: в него вошли черты эксклюзивной модели DB10, выпущенной всего в десяти экземплярах специально фильма о Джеймсе Бонде "Агент 007: Спектр".

Aston Martin DB11 получил 5,2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом мощностью 608 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля – 322 километра в час, до сотни он разгоняется за 3,9 секунды.


Bugatti Chiron

Фото: bugatti.com

Chiron создавался на смену Bugatti Veyron, который одиннадцать лет назад поставил сразу несколько рекордов скорости на городских дорогах. Примечательно, что над дизайном автомобиля работал российский дизайнер Александр Селипанов.

Мотор у Chiron –  восьмилитровый W16 квад-турбо мощностью 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость нового рекордсмена – 420 километров в час, что на 5 километров в час больше, чем у Bugatti Veyron. До сотни он разгоняется за 2,5 секунды.

Автор: Константин Улюкаев29 декабря 2016, 11:42

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