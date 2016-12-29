Самые красивые машины уходящего года

В Сети опубликован рейтинг из семи самых красивых автомобилей уходящего года. В топ-7 вошли такие марки машин, как Maserati, Bugatti и другие.

Maserati Levante

Впервые эта модель Maserati была представлена на Женевском автосалоне. Дизайнеры решили создать новый уникальный дизайн с оглядкой на спортивные автомобили Maserati прошлых поколений.

Автомобиль получил трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 350 лошадиных сил. Максимальная скорость машины – 245 километров в час, при этом до 100 километров в час Levante разгоняется за 6,3 секунды.





AMG GT Roadster и AMG GT C Roadster



Эти две модели от Mercedes впервые показали на Парижском автошоу. У обеих машин – агрессивный дизайн, обшитый эксклюзивный кожей салон, а также складная мягкая крышка с электроприводом.

Технические характеристики этих авто также впечатляют. GT Roadster получил четырехлитровый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами мощностью в 470 лошадиных сил. Максимальная скорость этих автомобилей – 302 километра в час, до сотни они разгоняются за четыре секунды.





Mercedes-Maybach S 650

Дебют модели Mercedes-Maybach S 650 состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе. Этот автомобиль стал первым кабриолетом в линейке Mercedes-Maybach. Всего будет выпущено 300 машин S 650, каждая из них обойдется покупателю в 300 тысяч евро.

Новый Mercedes-Maybach оснащен шестилитровым мотором V12 с системой битурбо мощностью 630 лошадиных сил. Максимальная скорость этого авто достигает 250 километров в час, но до сотни S 650 разгоняется за 4,1 секунды.





Lamborghini Centenario Roadster

Эксклюзивная модель Roadster была впервые представлена на Женевском автосалоне, хотя изначально Lamborghini и вовсе отказались от участия в этом шоу. Создание автомобиля за 2,5 миллиона долларов приурочено к юбилею со дня рождения основателя компании Ферруччо Ламборгини.

У Roadster – 6,5-литровый мотор V12 мощностью 770 лошадиных сил. При таких характеристиках машина разгоняется до 350 километров в час. До сотни она разгоняется всего за три секунды.





Lexus LC

Новую модель Lexus LC 500 презентовали в Детройте. Прообразом этого автомобиля стал концептLF-LC 2012 года. Четыре года назад дизайн казался японскому производителю слишком смелым, однако в 2016 году такой автомобиль все же пустили в производство.

У Lexus LC – пятилитровый бензиновый двигатель V8 мощностью 467 лошадиных сил. Его максимальная скорость – 270 километров в час, а разгон до 96 километров в час по документации составляет "менее 4,5 секунды".

Aston Martin DB11

Новая модель от Aston Marin – спортивное купе, впервые представленное на Женевском автосалоне. Над дизайном автомобиля производители поработали особенно тщательно: в него вошли черты эксклюзивной модели DB10, выпущенной всего в десяти экземплярах специально фильма о Джеймсе Бонде "Агент 007: Спектр".

Aston Martin DB11 получил 5,2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом мощностью 608 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля – 322 километра в час, до сотни он разгоняется за 3,9 секунды.





Bugatti Chiron

Chiron создавался на смену Bugatti Veyron, который одиннадцать лет назад поставил сразу несколько рекордов скорости на городских дорогах. Примечательно, что над дизайном автомобиля работал российский дизайнер Александр Селипанов.

Мотор у Chiron – восьмилитровый W16 квад-турбо мощностью 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость нового рекордсмена – 420 километров в час, что на 5 километров в час больше, чем у Bugatti Veyron. До сотни он разгоняется за 2,5 секунды.

