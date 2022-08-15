Трое лосей забрели в Калининград и навели шороху (видео)

Диких животных довольно редко, но все-таки можно увидеть в городе. Что заставляет зверей выбираться из леса и выходить в застроенную зданиями местность, точно неизвестно. У зоологом много версий насчет этого. Например, сейчас эксперты гадают, почему лоси забрели в Калининград. Животные навели шороху в Сети.
Рогатых видели рядом с Восточной эстакадой, недалеко от Ялтинской улицы. Видео, как лоси перебегают дорогу ночью, снял шокированный местный житель. На кадрах, появившихся в группе "Инцидент Калиниград" во "ВКонтакте", животные преодолели достаточно высокой ограждение и убежали в сторону Берлинского моста.