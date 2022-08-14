Нырнули в унитаз: еноты устроили погром в номере анапской гостиницы (видео)

В Сети набирает популярность видеозапись, на которой запечатлены несколько енотов в ванной комнате гостиничного номера. Кадры опубликовал телеграм-канал "Типичная Анапа".
Пушистая семья веселилась как могла. Два енота нырнули в унитаз, еще один решил устроить погром за раковиной. Ершик стал игрушкой для животных, а трубы – возможностью залезть повыше.
Откуда в гостинице взялись еноты, история умалчивает. В последнее время жители Анапы и туристы все чаще и чаще замечают этих полосатых животных в самых неожиданных местах.