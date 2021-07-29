"Я вокруг нее и так, и сяк": молодая особь воротит нос от Мити Фомина

Российский исполнитель Митя Фомин показал в своем "Инстаграм" кадры с фотосессии, на которой предстал рядом с собакой. Артист позировал под звуки своего сингла "Танцы на работе".
Певец крутился вокруг собаки по всякому, но животное было невозмутимо. Пес не обращал на Митю Фомина никакого внимания.
"И так всегда! Я вокруг нее и так, и сяк, и наперекосяк, а она спокойна и невозмутима. Ваши питомцы тоже из вас веревки вьют?" – задал вопрос Митя Фомин.
Поклонники с удовольствием обсудили со своим кумиром поднятую тему. Они отметили, что у многих домашние животные ведут себя так же эгоистично.
"У меня Басся. Упрямая флегма! Активность только на слово "гулять". И меня это устраивает!" – написал фолловер.
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