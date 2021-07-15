Оголившаяся известная модель промокла на глазах миллионов

Звезда снялась в джунглях на Коста-Рике, где проводит свой отдых. Видео она выложила в "Инстаграм" на обозрение миллионов пользователей соцсети. На кадрах видно, как женщина стоит под струями водопада в купальнике. Актриса предстала в естественном виде, без макияжа.
Фолловеры пришли в восторг от внешности знаменитости, отметив, что годы над ней не властны. Некоторые посчитали, что фигуре Паулины Поризковой могут позавидовать даже молодые девушки.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Новая квартира!
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил
Смысл жизни