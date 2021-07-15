Оголившаяся известная модель промокла на глазах миллионов

56-летняя экс-супермодель, артистка и писательница Паулина Поризкова порадовала поклонников эротичным роликом на лоне дикой природы.

Звезда снялась в джунглях на Коста-Рике, где проводит свой отдых. Видео она выложила в "Инстаграм" на обозрение миллионов пользователей соцсети. На кадрах видно, как женщина стоит под струями водопада в купальнике. Актриса предстала в естественном виде, без макияжа.



Фолловеры пришли в восторг от внешности знаменитости, отметив, что годы над ней не властны. Некоторые посчитали, что фигуре Паулины Поризковой могут позавидовать даже молодые девушки.