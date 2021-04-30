Байден публично оскандалился: У меня проблемы

Президент должен был выступить в штате Джорджия, перед обращением к народу он хотел надеть маску. Однако средство защиты куда-то пропало. Уже стоя на сцене политик начал искать ее сначала в папках, затем в документах, на полу и где только можно.
В какой-то момент на помощь Джо Байдену пришла первая леди, но и она не смогла найти выход из сложившейся ситуации. Замешкавшись, президент извинился перед слушателями. "У меня проблемы", – отметил политик.
Спустя минуту непрерывных поисков маска все-таки была найдена. Как оказалось, все это время она лежала в кармане брюк американского президента. Джо Байден надел средство защиты и наконец начал свое выступление.
Напомним, президент то и дело попадает в неловкие ситуации. Например, не так давно политик допустил ошибку в слове, публично выругавшись. Вместо существительного flags (флаги) он произнес другое слово на букву "F", которое в сленге означает мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. До этого Джо Байден оговорился, заявив, что детей любит значительно больше, чем людей.
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