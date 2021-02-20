"Что это было?": изнуренный Галкин сорвался на крик

После выхода первой программы многие заподозрили, что одним из выступающих является Максим Галкин. Пародист долго боролся с сотнями сообщений, обрушившихся на него, но, видимо, сдался. В своем популярном блоге в "Инстаграм" он иронично ответил всем сомневающимся.
Максим опубликовал новое видео. На кадрах он пластично двигается с короной на голове и звучно исполняет протяжную песню. В тексте много раз повторяется слово "нет". Под роликом артист отметил, что ему надоели вопросы о новом сезоне шоу, и вот его ответ. Увидеть Галкина можно в жюри телешоу "Точь-в-точь".
Многие пользователи пришли в восторг от вокальных данных шоумена и предложили ему записать хит. Другие заметили, что супруг Аллы Борисовны напугал их, и поинтересовались,"что это было?".
Популярные темы форума
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Дети играют.
Подруга увела парня
Хамы водители
Тошнит от бомжей
Кажется я влюбилась ....
Что за поселок Янтарный???
Как в голодные времена