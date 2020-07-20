"Папино счастье": Галкин умилил народ подарком сыну (видео)

Шоумен и Алла Пугачева подарили мальчику микроскоп. Гарри эмоционально рассказал отцу о первом открытии: он увидел радугу. "Серьезно?!" – спросил юморист у сынишки. Максим Галкин поддержал наследника в новых открытиях.
Поклонников телеведущего в "Инстаграм" растрогало семейное видео. Они отметили, что сын Максима Галкина и Примадонны растет любознательным и милым. "Папино счастье", – высказался один из фолловеров.
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