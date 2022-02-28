Загремевшего в психбольницу Николаева могут признать недееспособным

Валерия Николаева скоро выпишут из лечебного учреждения.

В начале февраля артист попал в психиатрическую больницу по решению суда за вождение в нетрезвом виде без водительского удостоверения. В больнице Валерий проходит освидетельствование, после решения врачей у Николаева два варианта – его признают вменяемым, тогда он продолжит отбывать наказание в изоляторе, или сочтут невменяемым, в случае чего он останется в психбольнице надолго и могут признать недееспособным.

Если артист получит справку о недееспособности, это очень сильно ударит по его семье. Он не сможет полноценно работать и обеспечивать свою молодую жену и годовалого сына. Сейчас Эльмира Земскова, на которой Николаев женился не так давно, находится в сложном положении. Коллеги актера даже помогают ей материально, пока муж в психиатрической клинике.

Адвокат Андрей Алешкин предложил вариант, при котором Эльмира сможет распоряжаться имуществом Валерия. Если через суд она сможет признать его частичную дееспособность из-за психиатрического диагноза, то получит над ним опеку, что позволит ей стать ответственной за все нажитое. К тому же, он не сможет больше брать кредиты в банках, а старые кредиты будет гасить из его средств жена.