Дальнейшая судьба загремевшего в психбольницу Валерия Николаева

Сейчас решается судьба звезды сериала "День рождения Буржуя" Валерия Николаева, который находится в психиатрической клинике. На следующей неделе курс лечения, назначенный актеру медиками, подойдет к концу. Доктора должны будут констатировать вменяем Николаев или нет. Если врачи поймут, что артист способен осознавать последствия своих действий и поведения, то его отправят обратно за решетку. В противном случае, Валерию Николаеву назначат еще один курс терапии, возможно амбулаторно.
В центр для душевнобольных, напомним, Николаев попал две недели назад. Знаменитость госпитализировали из столичного спецприемника Сахарово. В изоляторе артист подрался с сокамерником, а когда его перевели в другую камеру, по слухам, начал кричать, лаять и обнажаться. Сотрудники пенитенциарного учреждения вызвали медиков. Доктора поставили Валерию Николаеву биполярное расстройство.
В спецприемник звезда сериала "День рождения Буржуя" попала 10 февраля по решению суда. Фемида наказала Николаева за вождение без прав и езду в нетрезвом виде. По слухам, в анализах мочи знаменитости нашли запрещенные вещества. Если Валерия Николаева все же признают вменяемым, его вновь отправят за решетку – досиживать 13 из 15 положенных суток.
Дома отметим, актера ждет жена, Эльмира Земскова, и маленький сын, которому всего восемь месяцев. Недавно друзья организовали сбор средств для помощи супруге Валерия Николаева. Как оказалось, женщине требуются немалые средства, чтобы платить по кредитам мужа.