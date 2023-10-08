Социальные сети

Лучшие моменты в Twitter за 10 лет (видео)

Популярный во всем мире сервис микроблогов Twitter отмечает 21 марта свой десятый день рождения. В этот день в 2006 году один из создателей соцсети, Джек Дорси, отправил в сеть самое первое сообщение, провозгласив: "Я создаю свой твиттер". В честь этого события представители сервиса создали двухминутное видео, в котором на основе твиттов собраны отрывки событий, происходивших в мире за последнее десятилетие. Изначально Дорси использовал слово twttr, которое было своего рода аллюзией на название фотохостинга Flicr, а кроме того, напоминало американскую пятисимвользую систему коротких кодов в SMS, Ну и, кроме того, это слово было похоже на twitter – щебетание.