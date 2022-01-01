20-летняя жительница Индии просит основателя Facebook ввести в социальной сети статус "On My Period"
Популярный сервис микроблогов тайно разрабатывает новую опцию для фотографий
Основатель Facebook уверяет, что через 15 лет в мире появятся новые виды компьютеров
"Нейрочат" для людей, утративших способность говорить и двигаться, может появиться уже в 2016 году
Популярный во всем мире сервис микроблогов Twitter отмечает 21 марта свой десятый день рождения
Сеть микроблогов прекратит поддерживать с 15 апреля приложение TweetDeck для Windows
Американская певица Тейлор Свифт перестала быть самым популярным пользователем социальной сети Instagram
Популярный фотосервис Instagram объявил об изменениях в порядке показа постов
Герман Клименко не согласился со словами основателя "ВКонтакте" о том, что террористы могут создать мессенджер за месяц
Сфотографированная и выложенная в социальные сети еда кажется вкуснее. Удивительно, но этому есть научное объяснение