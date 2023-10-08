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Социальные сети

Индианки молят Цукерберга о "месячных"

Цукерберга молят о "месячных"
Пока Канье Уэст просит у Цукерберга миллиард долларов, а миллионы пользователей Facebook по всему миру требуют отменить "эмоции", жительницы Индии тоже написали петицию к основателю самой популярной социальной сети в мире. Индианки хотят от Цукерберга не так много – чтобы он добавил в Facebook статус, который будет говорить о том, что у девушки начался период менструального цикла. Дело в том, что в религиозной Индии эта тема табуирована, и местные женщины пытаются бороться за свои права.

В Twitter появится встроенный "фотошоп"

В Twitter появится "фотошоп"
Сервис микроблогов Twitter тайно разрабатывает новую опцию для фотографий. С ее помощью пользователи соцсети смогут редактировать публикуемые изображения, дополняя их эффектами и стикерами. Как сообщает издание Re/code, новый сервис в Twitter получит название Stickers, что можно дословно перевести с английского как "наклейки".

Цукерберг предсказал новую эру компьютеров

Цукерберг предсказал новую эру
Основатель Facebook Марк Цукерберг уверяет, что через 15 лет в мире появятся новые виды компьютеров. По его словам, с наступлением новой компьютерной эры людям не стоит бояться роботов. В беседе с основателем одного из крупнейших онлайн-ретейлеров Alibaba Джеком Ма в кулуарах форума China Development Forum 2016 глава Facebook высказал мысль, что сейчас есть настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, однако каждые 15 лет появляется новая вычислительная платформа.

В России создают соцсеть для парализованных

Россия создает соцсеть для больных
Российские ученые разрабатывают социальную сеть для полностью парализованных людей. "Нейрочат" для людей, утративших способность говорить и двигаться, может появиться уже в 2016 году. "Наша цель – дать возможность людям без речи и движений общаться между собой и с заинтересованными в их судьбе людьми в специализированной социальной сети посредством эргономичного нейроинтерфейсного комплекса", – цитирует газета "Известия" генерального директора компании "Нейротренд" Наталью Галкину.

Лучшие моменты в Twitter за 10 лет (видео)

Лучшее в Twitter за 10 лет (видео)
Популярный во всем мире сервис микроблогов Twitter отмечает 21 марта свой десятый день рождения. В этот день в 2006 году один из создателей соцсети, Джек Дорси, отправил в сеть самое первое сообщение, провозгласив: "Я создаю свой твиттер". В честь этого события представители сервиса создали двухминутное видео, в котором на основе твиттов собраны отрывки событий, происходивших в мире за последнее десятилетие. Изначально Дорси использовал слово twttr, которое было своего рода аллюзией на название фотохостинга Flicr, а кроме того, напоминало американскую пятисимвользую систему коротких кодов в SMS, Ну и, кроме того, это слово было похоже на twitter – щебетание.

Twitter закрывает приложение для Windows

Twitter закрывает TweetDeck
Популярная социальная сеть Twitter объявила о закрытии отдельного клиента TweetDeck для операционной системы Windows. Доступ к приложению с 15 апреля будет осуществляться только через интернет. Как сообщает официальный блог компании Twitter, сеть микроблогов прекратит поддерживать с 15 апреля приложение TweetDeck для Windows.

У Instagram сменилась Королева

У Instagram сменилась Королева
Американская певица Тейлор Свифт перестала быть самым популярным пользователем социальной сети Instagram. Новой Королевой фотосервиса стала актриса Селена Гомес. Как сообщает Mashable, на первое место по популярности в популярном фотосервисе поднялась поп-исполнительница и актриса Селена Гомес, на которую на текущий момент подписаны 69,4 миллиона человек.

В Instagram начался хаос

В Instagram начался хаос
Популярный фотосервис Instagram объявил об изменениях в порядке показа постов. Теперь фотографии будут появляться в ленте не в хронологическом порядке, а в зависимости от актуальности. Похожий порядок действует в социальной сети Facebook, которой принадлежит Instagram. Как сообщает официальный блог Instagram, новый алгоритм будет выстраиваться постепенно, и окончательные изменения будут заметны через несколько месяцев.

Советник Путина поспорил с Дуровым

Советник Путина поспорил с Дуровым
Советник президента России по проблемам интернета Герман Клименко не согласился со словами основателя социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова о том, что террористы могут создать собственный мессенджер в течение одного месяца. По словам Клименко, Дуров лукавит, пытаясь постепенно легализовать свой сервис Telegram. "Когда он говорит, что за месяц они напишут свой собственный мессенджер – это лукавство.

Фотография делает еду вкуснее

Ученые: фото делает еду вкуснее
Американские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что фотографировать блюдо перед едой полезно. В частности любое запечатленное кушанье будет казаться вкуснее, если его снимок выложить в социальные сети. Удивительно, но этому есть научное объяснение. Как говорится в статье, опубликованной в Journal of Consumer Marketing, ученые из Университета Сан-Диего и Университета Святого Джозефа в Филадельфии провели необычный эксперимент.

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