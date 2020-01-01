Лопнувшие банки

Соответствующее решение было принято в отношении двух московских и одного владикавказского учреждений
Регулятор приостановил работу петербургского "Банкирского дома" и ивановского банка "Акция"
Права осуществлять банковские операции лишились два кредитных учреждения из Москвы, и одно – из Орла
Кредитная организация занимала 67-е место в банковской системе страны, сообщил регулятор
Кредитные организации "Регнум банк" и "Миллениум Банк" не исполняли федеральные законы
По итогам 2015 года лицензии лишились 93 финансовых учреждения, что является абсолютным рекордом
Государственный регулятор назначил кредитному учреждению "Межтрастбанк" временную администрацию
Решение об отзыве лицензии у Внешпромбанка оказалось неожиданным для банковского сообщества
Эргобанк неадекватно оценивал кредитные риски и своевременно не исполнял обязательства перед клиентами
Регулятор приостановил работу Русского строительного банка, не выполнявшего обязательства перед кредиторами