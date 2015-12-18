Лопнувшие банки

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Межтрастбанк" и назначил временную администрацию. Как заметили в государственном регуляторе, банк проводит высокорискованную кредитную политику и не создал себе адекватных резервов для покрытия возможных потерь. Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Коммерческий межрегиональный трастовый банк" (Межтрастбанк) Центробанк принял, поскольку тот, согласно данным государственного регулятора, не следовал федеральным законам, а также специальным нормативам ЦБ, регулирующим банковскую деятельность.