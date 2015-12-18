Лопнувшие банки

Банк "Интеркоммерц" лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у крупного российского банка "Интеркоммерц", занимавшего 67-е место в системе кредитных организаций страны. На крайние меры регулятор был вынужден пойти в связи с неисполнением финансовым учреждением федеральных законов о банковской деятельности. Коммерческий банк "Интеркоммерц" с 8 февраля 2016 года не может проводить финансовые операции: регулятор отозвал лицензию у кредитной организации.