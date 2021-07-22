КБ "Русь" представило многоцелевой беспилотный грузовой вертолет

В рамках XV Международного авиационно-космического салона Воронежское конструкторское бюро "Русь" представило новую разработку – беспилотное воздушное судно вертолетного типа (БВС ВТ) "R-2200". Машина предназначена для перевозки грузов общей массой до 80 килограммов.



Полезная нагрузка размещается на внешней подвеске "R-2200". Вертолет способен выполнять задачи в любое время суток и при сложных погодных условиях.

Машина может применяться в нескольких областях: в общегражданской (доставка грузов и почты в труднодоступные районы, ледовая разведка, мониторинг на нефте-газопроводах и прочее), в геологоразведке (транспортировка в лаборатории, доставка запчастей, в качестве носителя измерительных устройств).

Вертолет хорошо справится и с поисково-спасательными задачами. Он может доставлять средства спасения и первой помощи, носить высококачественное оборудование для поиска пропавших людей, предупреждения о надвигающейся ЧС, тушения пожаров на верхних этажах высоких зданий.

Военным также стоит присмотреться к разработке. Вертолет можно использовать в качестве носителя оптико-электронных систем целеуказания, радаров и станций радиоразведки, для скрытной доставки снаряжения и припасов в труднодоступные точки.

Машина выполнена по одновинтовой схеме на основе традиционных технических решений, которые дополнены передовыми технологиями. В конструкции использованы композиционные материалы. В качестве силовой установки используется роторно-поршневой двигатель мощностью 120 л.с. собственной разработки.

Для использования вертолёта в рамках Воздушного кодекса РФ, проект разрабатывается в соответствии с требованиями специальных категорий летной годности, составленных на основе российских норм АП-27 (НЛГВ-2).

Подана заявка на получение сертификата типа воздушного судна, начаты процедуры прохождения этапа макета образца.

Длина вертолета – 5,8 метра, с учетом размаха винтов – шесть метров и 31 сантиметр. Высота с учетом шасси и верхнего винта – 1354 сантиметра, ширина с учетом шасси – 1406 сантиметров.

Максимальная взлетная масса вертолета – 250 килограммов. Машина может разгоняться до 200 километров в час, максимальная скорость набора высоты составляет пять метров в секунду.

Управление вертолетом осуществляется при помощи пункта дистанционного управления, который обеспечивает:

транспортировку, погрузку, разгрузку, и хранение БВС ВТ

подготовку к полёту и встрече БВС ВТ

управление и контроль в автоматическом и ручном режиме

Производственный и испытательный участки конструкторского бюро "Русь" расположены на территории Воронежского авиационного завода (ВАСО). Предприятие имеет лицензию разработчика авиационной техники.

С 2012 года команда КБ изготовила и испытала несколько аппаратов различных схем и взлетной массы, включая высотный БВС ВТ с ПН-12 кг на высоте 4,2 километра в Приэльбрусье. Также испытаны два летных прототипа весом 80 кг, один из которых представлен на выставке "Армия-2017", а также пилотируемый летающий мотоцикл по заказу концерна "Калашников".

В 2019-2020 годах компания разработала и провела комплекс лётных испытаний опытного образца БВС ВТ с полезной нагрузкой 40 кг.