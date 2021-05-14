Объявлено о взрыве звезды рядом с Землей

В глубоководной коре Тихого океана были обнаружены тяжелые радиоактивные изотопы. Это открытие позволило ученым сделать вывод о событиях космического масштаба, произошедших очень давно.
Дело в том, что подобные соединения возникают при вспышках некоторых типов сверхновых или слияния нейтронных звезд. Более подробный анализ показал, что на расстоянии 160-330 световых лет от Земли произошли сразу две – четыре вспышки сверхновых звезд.
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