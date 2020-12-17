"Всю страну подключим": Путин сделал важное заявление об интернете в России

Одним из вопросов на пресс-конференции стало обеспечение отдаленных от ЦФО населенных пунктов качественной связью. В условиях пандемии коронавируса, когда многие школы перешли на удаленку, это особенно важно.
Путин пообещал, что в 2021 году в России появится быстрый интернет в небольших городах и селах. Речь идет о таких населенных пунктах, в которых проживает от 250 до 500 человек. На это из федерального бюджета выделено 12,6 млрд рублей.
По словам Владимира Путина, в маленьких населенных пунктах высокоскоростной интернете появится максимум через десять лет. В более крупных селах и городах интернет уже скоро заработает.
"До конца 2021 года должна быть обеспечена универсальная система связи и телефона и интернета", – заявил Путин.
Кроме того, президент заявил, что в следующем году все российские школы будут подключены к высокоскоростному интернету.
Между тем, на пресс-конференции случился казус. У ведущей телеканала "Россия 1" Наили Аскер-заде из волонтерского центра произошли неполадки со связью. В результате ее почти не было слышно. Стоит отметить, что в целом никаких задержек на конференции не было, связь работала на высшем уровне.
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