Facebook удалила изображение свастики на гербе России

По требованию Роскомнадзора соцсеть Facebook удалила изображение со свастикой на гербе России. В ведомстве пояснили, что подобные иллюстрации оскорбляют государственные символы страны, сообщает RT.
Ранее Роскомнадзор выписал штраф на 700 тысяч рублей компании Google, которая отказалась фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в России информации. В июле ведомство обратилось к руководству соцсети Instagram с требованием удалить оскорбляющее флаг изображение.
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