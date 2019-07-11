Личные данные 450 тысяч россиян утекли в Сеть

Данные 450 тысяч аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon попали в Сеть. База с адресами электронной почты и паролями появилась на сайте, размещающем информацию об утечке. Как сообщает РБК, данные попали в открытый доступ еще полгода назад, но об этом стало известно только сейчас.
Представитель компании сообщил, что Ozon знаком с этим файлом уже давно. "В нем, насколько нам удалось разобраться, есть данные пользователей разных сервисов и в том числе достаточно старые данные некоторых пользователей Ozon", – отметил он. Источник добавил, что администраторы сайта сбросили пароли учетных записей, как только обнаружили открытую базу, передает телеканал "360".
Роскомнадзор собирается направить письмо в Ozon для получения разъяснений по возникшей утечке персональных данных. Компания должна была своевременно предупредить клиентов об опасности, сообщает НСН.
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