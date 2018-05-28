В США ученые создали курочеловека

Ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке создали гибрид человека и курицы, передает "Газета.ru". Из стволовых клеток они создали человеческий эмбрион, а затем подсадили его клетки в эмбрион курицы.
Подобные манипуляции американские исследователи проводили не из праздного любопытства. Они надеялись узнать, существуют ли у человеческих зародышей клетки-организаторы, а также пролить свет на другие вопросы, которые невозможно изучить на человеческом эмбрионе из-за этических ограничений. Подсадка человеческих клеток в куриный эмбрион привела к формированию второго позвоночника и нервной системы, что подтвердило существование клеток-организаторов. Теперь исследователи надеются выяснить, как именно они работают.
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