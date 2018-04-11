Секс-робот для женщин в постели лучше мужчин

Врач-сексолог Александр Полеев рассказал, почему искусственные любовники могут быть полезнее для женщин, чем реальные партнеры. Однако отметил, что человека секс-роботы все-таки заменить не смогут.

Эксперт отметил, что секс-куклы могут в каком-то смысле быть "лечебным средством" для некоторых женщин. Есть представительницы прекрасного пола, которые имеют физиологические и эмоциональные проблемы в интимных отношениях.

"Им эти игрушки для секса помогают развиться, ведь 34% женщин страдают аноргазмией. Это такое лечебное средство – в каких-то случаях, когда трудно найти мужчину", – цитирует Полеева НСН. К тому же искусственные любовники помогают дамам раскрепоститься и познать собственные возможности.

Сексолог считает, что в первую очередь стоит обратить внимание на "физиологию" роботов. "Половые органы очень сложно устроены: там идет кровенаполнение по мере полового акта, периодические сужения-расширения, увлажнение, подъем температуры. Ничего этого в губке у секс-робота нет, пусть она и самая дорогая губка в мире", – отметил эксперт. Он полагает, что мужчина, который прибегает к "услугам" искусственной любовницы, унижает себя этим выбором.

Напомним, в январе 2018 года 40-летний британский бизнесмен Грэхем предложил своим клиентам тест-драйв секс-роботов перед покупкой. Испытать перспективную наложницу можно за 100 британских фунтов.