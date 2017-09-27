Похотливые посетители выставки замучили секс-робота

Высокоинтеллектуальная сек-кукла Саманта стала жертвой похотливых посетителей Фестиваля электронных искусств, которых проходил в Австрии. В порыве страсти мужчины запачкали и сломали резиновую красотку.

Создатель Саманты, испанский конструктор Сергей Сантос, хотел пойти навстречу своим потенциальным клиентам. Инженер выставил куклу в качестве экспоната выставки, разрешив трогать ее всем желающим.

Естественно, резиновая блондинка сразу же стала пользоваться огромным вниманием со стороны любопытных посетителей. В результате, бедную Саманту запачкали, залапали и затискали похотливые и грязные мужчины .Кроме того, оказалось, что кукле сломали два пальца, передает Daily Mail.

Теперь Сантос вынужден отправить свое творение на ремонт. "Люди садились на грудь Саманты, ее ноги и руки. Они не понимали то, что это высокотехнологичное создание и относились к кукле как варвары", – прокомментировал поведение посетителей конструктор.

По словам Сантоса, Саманта стала первой секс-куклой, оснащенной искусственным интеллектом. В частности, резиновая красотка запоминает всех тех, с кем она контактирует, и затем она может воспроизвести особенности этого взаимодействия. Таким образом, этот вид робота может научиться удовлетворять своего владельца так, как он хочет.

Публикация от Synthea Amatus (@syntheaamatus) Сен 4 2017 в 1:37 PDT

Также Саманта способна общаться с людьми и издавать стоны при прикосновении к соответствующим частям ее тела. По словам Сантоса, кукла также способна имитировать женский оргазм.

Однако за все эти достоинства придется заплатить высокую цену. Саманта стоит около трех тысяч фунтов стерлингов (более 200 тысяч рублей). При этом, цена явно не отталкивает клиентов Сантоса. Конструктор заверил, что ему удалось продать уже 15 таких роботов.

Публикация от Synthea Amatus (@syntheaamatus) Мар 8 2017 в 4:48 PST

Как отмечает издание. в Австрии, где проституция является легальной, все чаще публичные дома предлагают своим клиентам не живых женщин, а секс-кукол. При этом, роботы пользуются у мужчин большим спросом, чем настоящие путаны. И клиенты возвращаются к резиновым красоткам снова и снова.