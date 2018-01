Бордель с секс-роботами начал выдавать путан на тест-драйв

Автор идеи – 40-летний предприниматель Грэхем. Он настаивает на том, что это не обычный бордель с секс-роботами – из тех, которые открылись недавно в Испании и Германии. Тут главное – возможность опробовать товар.

Заплатив 100 фунтов, клиент получает в свое распоряжение шикарную кровать и может выбрать любого робота. Если ощущения понравились, ему предлагают выкупить куклу за две тысячи фунтов стерлингов.

По словам хозяина предприятия, британские проститутки боятся, что реалистичные модели кукол вытеснят из бизнеса представительниц древнейшей профессии. "Я всегда знал, что секс-куклы будут легализованы. Некоторые парни получат целый гарем кукол. Некоторые мужчины держат их в течение 24 часов и перепродают, но другие могут удерживать их в течение десяти лет и даже на них жениться", - рассказал Грэхем журналистам.

