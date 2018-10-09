Школьников оставят без Wi-Fi

В России предлагают запретить Wi-Fi в детских садах и школах. Эксперты настаивают на том, что беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на их здоровье, сообщает телеканал "360".
В Европе давно используется подобная практика. Автор инициативы убежден, что запрет не скажется на уровне обучения, передает НСН.
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