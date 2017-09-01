Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

Над Землей 1 сентября пролетел крупнейший в истории астероид Florence. Космический объект приблизился на опасное расстояние к планете – семь миллионов километров.

"Наблюдали, фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети "Мастер", сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой", – цитирует РИА Новости руководителя лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимира Липунова. Исследователи отмечают, что астероид не представлял никакой угрозы.