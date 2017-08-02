Таинственным сигналам из космоса нашли разумное объяснение

Причиной загадочных быстрых радиовсплесков может быть попадание в черные дыры аксионных звезд – объектов, образованных темным веществом. Также рассматривается гипотеза и о разумном происхождении радиоимпульсов.

Астрономы нашли возможное объяснение странным радиосигалам из космоса. По их мнению, когда Вселенная была молода, частицы темного вещества – аксионы – слипались, образуя особый тип объектов. Потом эти "темные звезды" вполне могли попасть в гравитационное поле черных дыр. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Нишогакуши в Токио, пишет New Scientist.

Аксионные звезды затем сталкивались с аккреционными дисками – вращающимися структурами, формирующимися вокруг черных дыр из падающего в них вещества. Характерно, что аккреционный диск как правило имеет собственное мощное электромагнитное поле. Поэтому при распаде аксионов образуется фотонное излучение, которое и регистрируется как быстрые радиовсплески.

Именно по этой причине – считают ученые – мы слышим радиоимпульсы с разными промежутками времени, что создает впечатление их разумного происхождения.Ведь одна и та же аксионная звезда снова и снова проходит через аккреционный диск, пока полностью не разрушится.

Напомним, что первый быстрый радиоимпульс был зафиксирован в 2001 году австралийским радиотелескопом. Данные этого импульса расшифровали только спустя шесть лет. Гипотеза об инопланетном происхождении подобных радиоиппульсов также до сих пор не отправлена в архив.