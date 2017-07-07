США замахнулись сапогом в сторону марсиан

Вице-президент США Майкл Пенс во время экскурсии по космическому центру Кеннеди во Флориде пообещал американцам скорое освоение Марса. Так Пенс поддержал инициативу президента США о восстановлении бездействующего 25 лет Нацсовета по космосу.

"Отсюда космический телескоп "Хаббл", межпланетная станция "Новые горизонты" и множество других технологических чудес стартовали с Земли, чтобы показать нам наших соседей среди планет, далекие звезды и бесконечные галактики, которые являются окном в наше прошлое", – напомнил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на мысе Канаверал, сообщает американское издание The Hill.

Слова Пенса тем более ценны, если учесть подписанное на днях распоряжение президента США Дональда Трампа о восстановлении бездействующего четверть века Национального совета по космосу, председателем которого назначен американский вице-президент.

"Для меня будет большой честью кроме обязанностей вице-президента Соединенных Штатов исполнять обязанности председателя Совета", – заявил Пенс во время поездки на мыс Канаверал. В задачи облеченного доверием Пенса также будет входить подбор кадров. Собственно, с этим и связывают визит Пенса во Флориду. Кстати, воссозданный Совет под своей вывеской наконец объединит разрозненные до того несколько федеральных агентств, имеющих влияние на космическую программу США.

"Наш народ вернется на Луну, и мы поставим американские сапоги на лицо Марса!", – заверил Майкл Пенс. Ранее NASA сообщало, что орбитальная станция Mars Odyssey передала на Землю странный снимок. На изображении поверхности Красной планеты явно просматривается человеческое лицо.

"Ты видишь то же, что и я? Это лицо смотрит на меня?" – подписали изображение шутники из национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Официального комментария NASA пока не последовало.