Ученые разгадали код инопланетян
Нейтронная звезда или инопланетяне – вот что может быть источником мощных радиосигналов, которые расшифровывали китайские и американские ученые. По их мнению, радиовсплески генерируются реликтовыми одномерными складками пространства-времени, или, иными словами, космическими струнами, пишет Lenta.ru. Не исключают исследователи и деятельности внеземного разума.
Теория разумного происхождения радиовсплесков не противоречит современной физике. Впрочем, не противоречит современной научной концепции и описанию окружающей нас Вселенной и теория тех самых "струн". Однако для проверки этих гипотез необходимо более длительное изучение.
Чтобы обработать первый зафиксированный быстрый радиовсплеск, понадобилось шесть лет. В 2001 году австралийский радиотелескоп поймал странный радиосигнал, данные которого были описаны и изучены только к 2007 году. Всего наблюдатели зафиксировали около двух десятков подобных сигналов.
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