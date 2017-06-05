Ученые разгадали код инопланетян

Пойманные учеными радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами. В этом случае материя ведет себя как гигантская антенна.

Нейтронная звезда или инопланетяне – вот что может быть источником мощных радиосигналов, которые расшифровывали китайские и американские ученые. По их мнению, радиовсплески генерируются реликтовыми одномерными складками пространства-времени, или, иными словами, космическими струнами, пишет Lenta.ru. Не исключают исследователи и деятельности внеземного разума.

Теория разумного происхождения радиовсплесков не противоречит современной физике. Впрочем, не противоречит современной научной концепции и описанию окружающей нас Вселенной и теория тех самых "струн". Однако для проверки этих гипотез необходимо более длительное изучение.

Чтобы обработать первый зафиксированный быстрый радиовсплеск, понадобилось шесть лет. В 2001 году австралийский радиотелескоп поймал странный радиосигнал, данные которого были описаны и изучены только к 2007 году. Всего наблюдатели зафиксировали около двух десятков подобных сигналов.