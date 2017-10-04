Российские космонавты похвалили сторонников теории плоской Земли

В ходе презентации проекта SPACEWALK 360 публике было представлено первое панорамное видео, снятое в открытом космосе. Находящиеся на орбите космонавты успели пообщаться с прессой и выразить отношение к теории плоской Земли.

Уже долгое время в околонаучной среде не смолкают разговоры о теории плоской Земли. Сомнительные взгляды на устройство мира высказывают популярные западные блогеры, спортсмены, деятели культуры. Российские космонавты эти утверждения всерьез не воспринимают, но авторов глобального розыгрыша хвалят за изобретательность.

"По-моему, сторонники плоской Земли – это такой классный профессиональный космический троллинг", – цитирует RT космонавта Сергея Рязанского. "Я не верю, что люди могут быть такими идиотами", – добавил он в ходе прямой линии с МКС. Другой космонавт из России, находящийся на орбите, поддержал коллегу. "Мне даже и добавить к словам Сергея нечего", – заметил Александр Мисуркин.

Лунное затмение по версии тех, кто думает, что Земля плоская. pic.twitter.com/2cVt1dPXdh — Артём Дерягин (@DerArto) 22 июля 2017 г.

Разговор о сторонниках теории плоской Земли состоялся на презентации первого в истории панорамного видео, снятого в открытом космосе. "Мне кажется, это прекрасная технология, прекрасная идея. Нам очень радостно, что именно мы, россияне, первыми попробовали такую технологию во время выхода в открытый космос", – рассказал Рязанский.

"Я плохо представляю, как это выглядит на камере, но прекрасно понимаю, как это выглядит глазами космонавта. Это уникальное зрелище, которым очень хочется поделиться", – добавил он.

Пациенты вместе с РЕН-ТВ доказывают, что Земля плоская. Аргументы божественные... pic.twitter.com/rk75vMFv8l — Сергей (@Koldun87) 30 сентября 2017 г.

Несмотря на всю абсурдность, у теории плоской Земли много сторонников. Существует даже организация под названием "Общество плоской Земли", куда якобы вступают даже серьезные ученые. Впрочем, все это может быть лишь далеко зашедшей шуткой. На это намекает и ироничный лозунг организации: "У Общества плоской Земли есть сторонники по всему земному шару".

