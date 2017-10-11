Любителей порно заразили опасным вирусом

Пользователи ресурса для взрослых Pornhub больше года подвергались атакам компьютерного вируса. "Жертвами" хакеров стали несколько миллионов устройств, с которых осуществлялся просмотр порно.

Попав на компьютер, вирус под названием Kovter устанавливал поддельные обновления для браузеров, чтобы вынуждать пользователя снова и снова заходить на ресурсы с порно, передает телеканал "360". Эксперты считают, что подобные хакерские атаки совершаются с целью рекламного мошенничества и "накрутки" посетителей на сторонних сайтах.

Однако вирусы такого рода также способны похитить данные пользователей, чтобы затем вымогать за это деньги. "Жертвами" хакеров стали несколько миллионов компьютеров в США, Канаде и Великобритании. Уже известно, что любителей порно атаковала кибергруппировка KovCoreG. На данный момент вирус притаился на нескольких других ресурсах и ждет новых жертв.

Ранее специалисты по кибербезопасности заявили о том, что высокотехнологичные секс-роботы несут потенциальную угрозу для пользователей. Эксперты считают, что устройства такого рода легко могут стать "жертвами" хакеров. Получив контроль над секс-куклой, мошенники могут как угодно этим воспользоваться. В частности, устройства могут покалечить или даже убить своих владельцев.