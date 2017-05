Число зараженных вирусом WCry компьютеров выросло в два раза

Массовая хакерская атака, которая произошла в мире 12 мая, приобретает все более широкий масштаб. По данным эксперты в области кибер безопасности из компании Avast Якоба Кроустека, количества зараженных компьютеров за несколько часов выросло почти в два раза и достигло отметки в 57 тысяч.

Атаке подверглись компьютерные сети частных и государственных компаний в 74 странах мира, передает "Газета.ru". Больше всего устройств заражено в России, Тайване и на Украине. Специалисты принимают меры по противодействию хакерам. Следить за распространением вируса в прямом эфире можно на портале корпорации Intel.

57,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware by Avast today. More details in blog post: https://t.co/PWxbs8LZkk