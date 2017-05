Хакеры взломали тысячи компьютеров МВД и СК

Хакеры взломали Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности, принадлежащую МВД России. передает Life.ru. На компьютерах сотрудников ведомства отразилось послание "Упс", а затем устройства оказались заблокированы.

В обмен на доступ к компьютерам киберпреступники предлагают сотрудникам МВД расплатиться биткоинами. Так, восстановление каждой машины обойдется полицейским в сумму, эквивалентную 300 долларам. Однако самая главная угроза состоит в том, что на данный момент хакеры владеют всеми электронными базами и отчетами ведомства. Также атаке подверглись и устройства внутренней сети Следственного комитета.

Известно, что компьютеры полицейских защищал антивирус "Касперский". Вероятно, программа оказалась бессильна перед вирусом WCry. "Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске", – цитирует "Газета.ru" свой источник в силовых структурах. В МВД пояснили, что на данный момент пытаются решить проблему.

Как сообщил один из блогеров в Twitter, на данный момент эта вредоносная программа уже атаковала 36 тысяч компьютеров в мире, большинство из них – в России, Украине и на Тайване. Ранее также сообщалось о хакерских атаках на компьютерные сети Испании, Китая, США и Великобритании. При этом, пока точно не установлено, связаны ли эти инциденты между собой.

36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge. pic.twitter.com/EaZcaxPta4