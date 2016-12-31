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Главные научные открытия – 2016

Фото: nasa.gov
Технический прогресс не стоит на месте, открытия и изобретения в науке происходят постоянно. Dni.ru собрали самые интересные достижения уходящего года.
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Жизнь появилась в результате мутации

Фото: GLOBAL LOOK press

Ученые обнаружили, что древний белок GK-PID стал причиной начала развития одноклеточных организмов в многоклеточные. Произошло это около 800 миллионов лет назад.

Именно с этой молекулы начался процесс притягивания хромосом и объединения внутри внутреннего слоя клеточной мембраны при делении. Открытие также показало, что более древняя версия GK-PID вела себя иначе, чем ее современный вариант. Дело в том, что древний ген в какой-то момент удвоился. Таким образом, появление многоклеточной жизни обязано результату генетической мутации.

Обнаружена девятая планета Солнечной системы

Фото: nasa.gov

В XX веке ходили теории о существовании девятой планеты, так называемой планеты Икс, расположенной за Нептуном. На ее наличие указывала особенность поведения гравитационных волн.

Позже за планету Икс ошибочно был принят Плутон. И все же Калифорнийский технологический институт теоретически доказал, что девятая планета действительно существует, несмотря на то, что  воочию ее еще никто не видел. Астрономы считают, что причиной этого является ее колоссальная орбита. Планета Икс в несколько раз массивнее Земли. К тому же, девятая планета может находиться на расстоянии до 240 миллиардов километров от Солнца.

У Земли есть вторая "Луна"

Фото: GLOBAL LOOK press

Ученые NASA обнаружили астероид, захваченный гравитацией нашей планеты и теперь находящийся на орбите Земли. Это обстоятельство делает его фактически вторым естественным спутником нашей планеты. Объект носит наименование 2016 HO3.

Он обращается вокруг нашей планеты на очень большом расстоянии, а его размеры составляют всего от 40 до 100 метров в диаметре. Несмотря на то, что 2016 HO3 обладает стабильной орбитой вокруг Земли и Солнца, через несколько столетий, по мнению специалистов NASA, объект выйдет с орбиты и, возможно, улетит за пределы Солнечной системы.

Создан метод вечного хранения данных  

Фото: southampton.ac.uk

Специалисты Саутгемптонского университета, используя наноструктурное стекло, успешно разработали новый процесс записи и чтения данных. Устройство выглядит как небольшой стеклянный диск, но при этом способно сохранять до 360 Терабайт данных и выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия.

Так что при средней комнатной температуре данные на таком носителе будут храниться около 13,8 миллиарда лет. Данные записываются на устройство с помощью сверхскоростных коротких и лазерных импульсов, передает. При открытии информация считывается согласно трехмерному расположению наноструктурных точек, а также их размера и направленности. 

Имплантат для парализованных людей  
Фото: GLOBAL LOOK press

Ученые изобрели кибернетический имплантат, вернувший парализованному человеку возможность двигать пальцами. Компактное устройство поместили в мозг испытуемого.  

Это устройство было создано учеными из Университета штата Огайо (США). Принцип его работы таков: он посылает сигналы в находящийся рядом приемник, который их обрабатывает и передает на специальную электронную перчатку на руке человека. В перчатке находятся электрические провода, которые стимулируют мышцы и заставляют пальцы двигаться. Чип доказал свою эффективность.

Стволовые клетки способны вылечить людей с инсультом

Фото: GLOBAL LOOK press

В Стэнфордской университетской школе медицины прошли испытания с использованием инъекций стволовых клеток человека прямо в мозг пациентов, перенесших инсульт. Процедура оказалась успешной, показав отсутствие побочных эффектов.

У всех добровольцев, перенесших инсульт, после этого эксперимента наблюдались существенные улучшения в здоровье. Инъекции стволовых клеток настолько повысили мобильность пациентов, что люди, которые были прикованы к инвалидным коляскам, вновь смогли ходить.

Из углекислого газа научились делать камни

Фото: GLOBAL LOOK press

Ученые из Исландии недавно нашли, возможно, самый эффективный способ навечно заблокировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Исследователи закачали CO2 в вулканическую породу, и это ускорило процесс, который превращает базальт в карбонатные минералы, которые впоследствии становятся известняком.

Обычно этот процесс занимает сотни и тысячи лет, но ученые смогли завершить процесс всего за два года. В результате углекислый газ запечатан в камне и может храниться под землей или даже использоваться в качестве материала для строительства без высвобождения его в атмосферу.

Автор: Людмила Фоканова31 декабря 2016, 14:40

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