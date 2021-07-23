Слуцкая в подвенечном платье восхитила россиян

Ирина Слуцкая и Алексей Говырин поженились 23 июня 2018 года. Встречались они дольше, но официально зарегистрировать брак решились только три года назад.
В день кожаной свадьбы Ирина Слуцкая трогательно поздравила мужа. В своем "Инстаграм" она написала послание Алексею Говырину, которое было видно всем. Фигуристка отметила, что все время, пока они были женаты, пролетели для нее как один день. Спортсменка написала, что она счастлива со своим мужем.
"Не опишу словами, как сильно я тебя люблю. Да ты и так все знаешь. Скажу одно: если бы мы поженились сейчас, когда обязательный штамп в паспорте отменили, я бы все равно его поставила", — написала Ирина Слуцкая.
Спортсменка дополнила свою публикацию свадебным фото, на котором предстала в подвенечном платье. Поклонники восхитились необычным выбором наряда для такого дня. На Ирине было разноцветное платье с красивым принтом. Муж спортсменки выбрал классический костюм.
Фанаты осыпали пару комплиментами и пожелали им долгой и счастливой совместной жизни.
Напомним, Ирина Слуцкая до встречи с Алексеем уже была замужем. От первого мужа у нее двое наследников. Сыну сейчас 13 лет, а дочери 10. В 2019 году олимпийская чемпионка родила второму мужу дочь.
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