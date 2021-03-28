Умер заслуженный тренер СССР по плаванию

Спортивное сообщество скорбит в связи с трагическим известием. Сообщается, что скончался заслуженный тренер СССР по плаванию Борис Зенов.
По информации СМИ, спортивный деятель не дожил до своего 83-летия. Последнее время Зенов находился в Австрии, поведал его сын. Стоит отметить, что спортсмен перенес несколько серьезных операций.
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