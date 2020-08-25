Появились данные о завершении карьеры Федора Емельяненко

Появилась информация о том, что культовый отечественный боец Федор Емельяненко может завершить карьеру. По данным СМИ, последний поединок знаменитого спортсмена должен пройти в столице.
Ранее Емельяненко говорил о нескольких боях, в которых планировал участвовать в обозримом будущем. Не исключено, что планы спортсмена изменились, пишет телеканал "360".
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