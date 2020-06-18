Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать

Юлия Ефимова регулярно выкладывает в свой инстаграм-аккаунт фото с путешествий, демонстрируя достаток и счастливую жизнь. Тем временем, ее мама живет в старом доме в Волгодонске и перебивается с копейки на копейку.

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не общается с 58-летней матерью Татьяной Григорьевной на протяжении нескольких лет. Последняя рассказала, что в 2017 году дочь переехала в США, "что-то случилось", и с тех пор наследница перестала с ней контактировать.

Сейчас Татьяна Григорьевна живет с гражданским мужем в доме, который принадлежит ее экс-супругу Андрею Ефимову. Есть животные, огород. Правда, содержать участок трудно. Женщина получает пенсию 8,5 тысяч рублей.

Мать хотела выйти на связь с Юлией, но попытки не увенчались успехом. Иногда Татьяне Григорьевне помогает бывший муж. Он присылает деньги. Кстати, мужчина работает вместе с дочерью. У пловчихи есть спортивное агентство Efimova Team.

Интересно, что Юлию обвиняют в присвоении 30 миллионов рублей. Якобы пловчиха обманула спортивного агента Андрея Митькова, который привлек средства инвесторов в Efimova Team. По его словам, чемпионка перестала выходить на связь, когда финансы были получены.

Пиар-агент Юлии Ефимовой уже высказалась насчет обвинений. Оказывается, Митьков просто пытается привлечь к себе внимание, потому что каждый раз мужчина называет другие суммы.