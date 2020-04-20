Назван самый быстрый футболист в мире

Издание Le Figaro обнародовало рейтинг самых быстрых футболистов мира. Лидером списка стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Спортсмен развивает на поле скорость до 36 километров в час.
Вторую строчку занял форвард испанского клуба "Атлетик Бильбао" Иньяки Уильямс (до 35,7 километра в час). На третьей строчке расположился нападающий английской команды "Арсенал" Пьер-Эмерик Обамеянг (до 35,5 километра в час), сообщает RT.
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