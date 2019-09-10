Шумахера тайно увезли в Париж

Автогонщика Михаэля Шумахера тайно доставили в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже, где он пройдет курс лечения стволовыми клетками. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежное издание Parisien.
Отмечается, что гонщика сопровождала команда из десяти человек. Носилки, на которых лежал Шумахер, были закрыты специальным чехлом, чтобы журналисты не смогли разглядеть лицо звезды.
Напомним, в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. В конце прошлого года близкие гонщика сообщили о том, что его состояние значительно улучшилось, передает НСН.
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