Футболистка подмосковной команды умерла в 23 года

Умерла защитник женского футбольного клуба "Подольчанка" Полина Кобзева. Ей было всего 23 года.
По данным РЕН ТВ, футболистка скончалась в результате остановки сердца. Коллеги по цеху выражают соболезнования ее родным и близким.
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