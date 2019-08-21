Российского спортсмена дисквалифицировали на 8 лет за допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала российского спортсмена Сергея Бакулина за нарушение антидопинговых правил. Его отстранили от участия в соревнованиях по спортивной ходьбе на восемь лет. Кроме того, были аннулированы результаты атлета с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года.

Напомним, что Сергей Бакулин уже был дисквалифицирован. В 2015 году ему запретили участвовать в турнирах на три года и два месяца. В марте 2016-го спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на чемпионате мира – 2011 в Тэгу, сообщает РИА Новости.