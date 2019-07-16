Чемпион мира по дзюдо скончался на 37-м году жизни

Британский спортсмен Крэйг Фэллон скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Великобритании. Причина смерти не уточняется.
В 2005 году Крэйг Фэллон завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Спустя год спортсмен занял первое место на чемпионате Европы. В 2011 году британец объявил о завершении карьеры и стал тренером, передает RT.
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