Чемпион мира по дзюдо скончался на 37-м году жизни

Британский спортсмен Крэйг Фэллон скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Великобритании. Причина смерти не уточняется.

В 2005 году Крэйг Фэллон завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Спустя год спортсмен занял первое место на чемпионате Европы. В 2011 году британец объявил о завершении карьеры и стал тренером, передает RT.