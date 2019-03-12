Скончался всемирно известный чемпион мира по футболу

Скончался чемпион мира по футболу Антонио Уилсон Виейра Онорио. Спортсмен запомнится прежде всего как партнер легендарного Пеле по сборной Бразилии.

Клуб "Сантос" выпустил официальное заявление, в котором заявил, что потерял одного из своих величайших наставников. Коутинью считался самым достойным из напарников Пеле в нападении. В "Сантосе" объявлен трехдневный траур, передает НСН.